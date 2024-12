Gemiddeld slaagt slechts 48% van de digitale initiatieven. Daniel Sanchez-Reina, vp analyst bij Gartner, noemt dit de ‘vloek van willekeurig succes’. Maar hij ziet ook een remedie.

Het moet onder CIO’s een van de meest besproken onderwerpen zijn: hoe verhoogt u de kans om digitale initiatieven te laten slagen? Het is dan ook bijzonder ontnuchterend om te horen dat anno 2024 nog altijd maar 48% van de digitale initiatieven effectief de oorspronkelijke doelstellingen haalt. Dat blijkt uit Gartners jaarlijkse wereldwijde enquête onder meer dan 3.100 CIO’s en technologiemanagers: nog steeds veruit de grootste CIO-bevraging. Daniel Sanchez-Reina presenteerde de resultaten ervan op het recente Gartner Symposium in Barcelona.

Dat nauwelijks de helft van de initiatieven succesvol is, is een bijzonder slechte score: want hoeveel jaren leest u in dit blad al over de nood aan betere alignering tussen de IT-afdeling en de business? Of over samenwerking? “Dat zijn ook nog steeds de topredenen voor het falen. Maar vaak is het onduidelijk waarom het niet lukt”, vertelt Sanchez-Reina. “Waarom het dan soms gelukkig wel lukt? Ik noem het willekeurig succes, zo simpel is het. Er is geen garantie op succes, er is geen magische formule”, klinkt het gedecideerd.

Digital Vanguard

Maar Daniel Sanchez-Reina ziet in de cijfers uit de enquête wel een manier om de vloek van random succes te verbreken. “We zien dat er een groep CIO’s en CxO’s bestaat die een merkelijk hoger slagingspercentage behaalt (71%). We noemen die de digital vanguard“, vertelt Sanchez-Reina: “het is een groep die niet specifiek in één sector of functie werkt, of in een bepaald land of continent.”

Wat hen dan wel typeert? “Overduidelijk een gedeelde verantwoordelijkheid. CIO’s en CxO’s in die groep zijn gelijkwaardig verantwoordelijk voor digitale initiatieven, end to end. Dat is een van dé sleutels tot succes”, meent de analist. Maar is dat niet net de boodschap die we al jaren horen? “Het grote verschil is dat onze boodschap nu vooral bedoeld is voor CEO’s, CFO’s en andere CxO’s: praat met uw CIO of andere IT-leiders. Besef dat hun digitale initiatieven je bedrijf of organisatie kunnen voortstuwen naar een volgende groeifase en geef hen alle steun”, klinkt die boodschap.

Daarnaast ziet Gartner ook dat de digital vanguard investeren in gebruiksvriendelijke technologie die voor iedereen in de organisatie toegankelijk is. En dat ze meer dan anderen inzetten op de ontwikkeling van digitale vaardigheden in de hele organisatie – en dus lang niet alleen bij de IT’ers en de van nature uit tech savvy werknemers. “We zien dat digital vanguard CxO’s tot 70% méér businessprofielen toewijzen aan technologiewerk. Ze werken intensief samen met hun CIO en zien elkaar ook vier keer meer dan gemiddeld. Omgekeerd zien we dat CIO’s hun digital vanguard CxO’s ook graag pamperen en zorgen dat de bedrijfsdoelen mee gehaald worden via de digitale initiatieven”, weet Sanchez-Reina.