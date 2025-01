Arm benoemt Eric Hayes tot executive VP of Operations

Het Britse chipconcern Arm Holding heeft Eric Hayes met onmiddellijke ingang aangesteld als executive vice president of Operations. Hayes zal leidinggeven aan de uitvoering van operationele activiteiten voor meerdere producten, en rapporteren aan de CEO van Arm, Rene Haas.

Hayes komt van Fungible Inc. in Santa Clara (Californië), waar hij CEO was tot het bedrijf in 2023 werd overgenomen door Microsoft. Fungible Inc. ontwikkelt hard- en software om de prestaties en betrouwbaarheid van datacenters te verbeteren.

Daarvoor bekleedde Eric Hayes diverse managementfuncties in de sector van halfgeleiders. Zo was hij senior vice president en general manager bij Inphi Corporation en had hij leidende functies bij Marvell Technology, Cavium and Broadcom.

Hayes haalde een bachelordiploma electrical engineering aan het Georgia Institute of Technology en volgde managementcursussen aan The University of Chicago Booth School of Business.