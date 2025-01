CEO Sonos stapt op na mislukte app-vernieuwing

De CEO van Sonos, Patrick Spence, stapt op. Dat heeft de producent van speakers bekendgemaakt. Het vertrek volgt op een mislukte vernieuwing van de Sonos-app. Er zaten bugs in de toepassing en klanten reageerden negatief. Er is met Tom Conrad een interim-CEO aangesteld.

In mei rolde Sonos een nieuwe smartphone-app uit waarmee consumenten de speakers kunnen bedienen. De interface bleek verwarrend en belangrijke functies werkten niet meer. Maandenlang heerste onrust in het bedrijf.

Klanten zijn terecht teleurgesteld, zegt de interim-CEO in een mail aan het personeel. ‘Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat we veel te veel mensen hebben teleurgesteld.’

De nieuwe app moest een moderner design hebben en een reeks nieuwe toestellen beter ondersteunen, maar het liep grondig mis. Het bedrijf onderzocht of het terug kon grijpen naar de oude app, maar dat bleek technisch niet meer mogelijk.

Volgens critici duurde het te lang voor Spence zich bij klanten verontschuldigde. Het bedrijf stelde de lancering van verschillende producten en andere initiatieven uit. Sinds de app werd gelanceerd, verloor het aandeel van Sonos bovendien zowat 13 procent van zijn waarde. In augustus werd een honderdtal werknemers ontslagen.