Nieuwe CEO bij INNOCOM

Er is een opvolger voor huidig INNOCOM-CEO Johan van Looy: Hans Verheggen zal het bedrijf vanaf 1 januari leiden.

INNOCOM – een specialist in strategische transformaties – gaf in juni al aan dat huidig CEO Johan van Looy een andere richting aan zijn professionele carrière wou geven. Vandaag kondigt INNOCOM aan dat het in de persoon van Hans Verheggen een opvolger gevonden heeft.

Hans Verheggen

Hans Verheggen heeft meer dan 20 jaar ervaring in de consultancy sector, zowel nationaal als internationaal, waarvan de afgelopen vijf jaar als partner bij Deloitte. Bedrijfsarchitectuur, digitale transformatie en technologiestrategie zijn dus allesbehalve holle begrippen bij hem. Het waren volgens INNOCOM uiteindelijk de complementariteit van zijn ervaring met deze van het bestaande managementteam, en zijn persoonlijke match met de open bedrijfscultuur die de doorslaggevende factoren vormden bij de uiteindelijke keuze.

‘Ik heb voor INNOCOM gekozen omwille van de ijzersterke reputatie, de uitstekende kenniswerking gekoppeld aan het IC Instituut en de lokale verankering’, zegt Hans Verheggen in een persbericht. Verheggen zal vanaf 1 januari de rol van CEO opnemen. In de aanloop daarvan zal hij samen met het bestaande managementteam zorgen voor een vlotte transitie.