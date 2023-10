Yves Beernaert nieuwe CEO van Atos Group

De Atos Group haalde, in volle transformatie, de Belg Yves Beernaert binnen als nieuwe CEO. Na een interne boedelverdeling van het bedrijf moet hij nu de verdere afsplitsing van de cyberbeveiliging-, cloud- en supercomputeractiviteiten naar een nieuwe entiteit overzien.

Zeer waarschijnlijk zal Yves Beernaert, die aan het roer van de Atos Group komt na 31 jaar bij de Europese poot van consultancygroep Accenture, weldra alweer een nieuwe functie krijgen: als de Franse IT-reus zijn transformatie voortzet, moet hij binnenkort het uit die opsplitsing ontstane nieuwe bedrijf Eviden leiden. Dat wordt, nadat alle bestuurlijke hordes genomen zijn, een IT-dienstverlener gericht op oplossingen voor digitale transformatie, met onder meer cloud-, AI-, cyberbeveiliging- en supercomputingdiensten.

Verleden in consultancy

De 55-jarige Belg leeft en werkt al sinds 1986 in Parijs. Na studies aan de ESEIA (École supérieure d’informatique, électronique, automatique) en een korte eerste betrekking bij PriceWaterhouseCoopers werkte hij drie decennia lang bij de Europese afdeling van consultancyreus Acccenture (tijdens het eerste derde van die tijd nog Andersen Consulting), waar hij sinds 2015 Europees CEO was. Daar realiseerde hij op die acht jaar een groei in dubbele cijfers door de nadruk op digitale transformatie, waardoor hij wellicht op de radar van headhunters terechtkwam.

Verkoop overzien

Als CEO van de voorlopig nog als één geheel opererende groep moet Beernaert ondertussen ook toezien op de geplande verkoop van Atos Tech Foundations. Die op managed services gerichte divisie, die ongeveer de helft van de meer dan 100.000 medewerkers van de Franse technologiereus beslaat, wordt voor een geplande 2 miljard euro verkocht aan de Luxemburgse investeringsgroep EP Equity Investment. Nourdine Bihmane, Beernaerts voorganger als CEO van de groep, wordt Directeur Général Adjoint voor die te koop gezette Tech Foundations-afdeling, die – doordat de overnemer ook de naam koopt – als Atos zal blijven voortbestaan.