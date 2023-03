CEO van Twitch stapt na 16 jaar op

Emmett Shear stopt als topman van videostreamingplatform Twitch. Hij blijft wel aan boord als adviseur.

De nieuwe CEO van het bedrijf wordt Dan Clancy, die sinds 2019 voor het bedrijf werkt. De wissel komt er nadat Twitch vorig jaar stevige kritiek kreeg omdat het de inkomsten van grote streamers stevig afroomde. Volgens Reuters verloren sommigen daarbij tot zeventig procent van hun inkomsten. Tegen september kwam er een nieuwe beleid waarbij streamers zeventig procent van de inkomsten kregen tot 100.000 dollar. Nadien was dat vijftig procent.

Shear is een van de medeoprichters van Twitch, dat in 2006 begon als Justin.tv en zich in 2011 omdoopte tot Twitch. Het platform is vooral populair bij gamers die hun spelavonturen delen, maar wordt evengoed gebruikt door (amateur) dj’s of anderen die met hun videostream de wereld willen entertainen.

In 2014 werd het bedrijf door Amazon overgenomen voor 970 miljoen dollar.