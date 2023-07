Google’s AR-baas vertrekt door ‘gebrek aan visie’ bij bedrijf

Mark Lucovsky, die verantwoordelijk was voor besturingssystemen en softwareplatformen voor toestellen met augmented en mixed reality bij Google, verlaat het bedrijf. Zijn vertrek komt na een reeks geschrapte projecten en ontslagen.

In een tweet geeft Lucovsky aan dat zijn vertrek is ingegeven door de ‘wankele inzet en het gebrek aan vizie’ dat Google volgens hem plaagt als het om AR en MR gaat. Lucovsky was Senior director of Engineering voor de besturingssystemen en softwareplatformen die Google bouwt voor augmented en mixed realitytoestellen. Google was in 2013 een van de pioniers op het vlak van AR, met zijn Google Glass. Het toestel legde daarbij een extra digitale laag over de fysieke wereld.

Sinds het falen van de eerste Google Glass, en het schrappen van een tweede, meer zakelijk product, heeft Google het echter moeilijk om een focus voor AR te vinden. Eerder waren er geruchten van een nieuwe AR-project genaamd Iris, maar dat werd schijnbaar geschrapt temidden van de grote ontslagronde die Google dit jaar doorvoerde. Het bedrijf zou zich nu vooral toeleggen op software om AR-omgevingen te bouwen.