‘Google schrapt voor de derde keer AR-hardwareproject’

Een project om een augmented-realitybril te bouwen zou door Google zijn geschrapt. Dat schrijft Business Insider. Het zou al de derde keer zijn dat Google een AR-project probeert en dat na een tijdje weer moet opbergen.

Het zogeheten Project Iris zou al enkele jaren in ontwikkeling zijn, samen met Samsung en Qualcomm. Bedoeling van het project was om een AR-bril te maken die op realistische manier de werkelijkheid met gegenereerde beelden kan vermengen, aldus de bronnen van Business Insider. Google voerde de laatste maanden echter een stevige ontslagronde uit, waarbij 12.000 medewerkers aan de deur werden gezet. Ook het team dat de bril moest maken is daarbij grotendeels verdwenen, waardoor het project opgedoekt lijkt.

Concurrentie

Het einde van het project komt op een moment dat de concurrenten van Google net volop inzetten op AR-hardware. Meta werkt ondertussen aan de derde versie van zijn Quest headset en Apple heeft net de Vision Pro aangekondigd. Google was nochtans een van de eersten om een AR-bril uit te brengen, met de Google Glass in 2015. Dat product werd echter op redelijk wat vijandigheid onthaald en snel weer weggeborgen. Een Google Glass Enterprise Edition 2, bedoeld voor op de werkvloer, ging in maart van dit jaar voor het laatst over de toonbank.

Het lijkt er dus op dat Google de hardware hier aan anderen overlaat en zich concentreert op software. In mei introduceerde het bedrijf een reeks prototypes van AR tools en ontwikkelkits om digitale content te bouwen die je op geografische locaties kan plaatsen in iOS en Android.