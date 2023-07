ICT’ers liggen meer dan ooit wakker van de financiën van hun werkgever

ICT-medewerkers zijn meer dan ooit bekommerd om de financiële gezondheid van hun werkgever. Dat vinden ze zelfs belangrijker dan hun doorgroeimogelijkheden, zo blijkt uit een nieuw rapport over de sector van de Nederlandse HR-groep Randstad dat Data News kon inkijken.

Een doorsnee ICT-werknemer is meer dan ooit bezorgd om de financiële gezondheid van zijn werkgever. Dat criterium is op een jaar tijd gestegen van de zesde naar de vierde plaats in het jaarlijkse Employer Brand Research-sectorraport van de Nederlandse HR-reus Randstad. Het rapport bekijkt wat ICT’ers belangrijk vinden bij de keuze van een werkgever. Salaris en extralegale voordelen, Work-life balance en jobzekerheid blijven de drie belangrijkste maatstaven, maar de financiële stabiliteit van de werkgever is voor het eerst belangrijker dan de doorgroeimogelijkheden die hij biedt.

Sputterende sector

Heel ver zijn de redenen niet te zoeken, geeft ook Randstad aan. Het afgelopen jaar vielen er tienduizenden ontslagen, en niet zelden zelfs tienduizend bij hetzelfde bedrijf, vooral in Big Tech. Dat zijn golfeffecten die, door de wereldwijde organisatie van die techreuzen, meteen ook over de hele wereld voelbaar zijn. Bovendien wist de sector zijn gigantische groei tijdens de covid-19-jaren niet vol te houden, wat vooral aandeelhouders zenuwachtig maakt. En ook aanstormende disrupties als artificiële intelligentie baren zorgen.

Meer jobhoppen

De vijf aangegeven criteria, en de verschuivingen daarin, zijn belangrijk omdat ze het succes van bedrijven op de arbeidsmarkt aandrijven, en ook een bepalende factor zijn de beslissing van medewerkers om van werkgever te veranderen. ICT-medewerkers zijn iets trouwer dan de gemiddelde werknemer: waar 15 procent van die laatste het afgelopen jaar hun arbeidsgeluk elders zijn gaan zoeken, geldt dat maar voor 13 procent van de ICT’ers. De in de ICT-sector al veel langer woedende war on talent maakt dat bedrijven weten hoe ze hun informaticawerkers gelukkig moeten houden qua salaris en work-life balance.

Maar er is een vrij significante versnelling te zien richting toekomst. Eén op zeven ICT’ers switchte in het tweede deel van 2022, maar één op vier is van plan om dat te doen in de zeer nabije toekomst. Vooral de Gen Z-generatie (37 procent) draait er zijn hand niet voor om om van werkgever te veranderen.

Schrik als voorteken

Achttien procent van de wereldwijde ICT-medewerkers vreest voor jobverlies, en Randstad identificeert dat ook als een directe indicatie van een nakende werkgeverswitch: bijna de helft van de informatici die schrik hebben om hun job te verliezen is ook van plan om weldra van werkgever te veranderen. Maar ook work-life balance blijft, meer dan salaris, een factor. Werkgevers moeten daarin beter doen dan alleen maar thuiswerk aanbieden, wat sinds covid-19 gewoon als een nieuw normaal wordt gezien.