Vasco-boegbeeld Jan Valcke is overleden

De Belgische ICT-wereld verliest met Jan Valcke een van haar visionaire pioniers. Meer dan 20 jaar was hij de verpersoonlijking van technologieparel Vasco.

Jan Valcke is in intieme kring overleden. Valcke was medeoprichter en lid van de raad van bestuur van Digiline, het bedrijf dat in 1991 de eerste Digipass-tokens voor sterke authenticatie ontwikkelde en op de markt bracht. Vasco Data Security ontstond eind jaren negentig uit een fusie tussen Valckes Digiline, het toenmalige Vasco en Lintel Security. De Digipass-kaartlezers werden uiteindelijk een groot succes in België, maar ver daarbuiten. In 1997 had Vasco Data Security al meer dan een miljoen Digipasses verkocht. In 2009 waren er dat al ruim 32 miljoen stuks.

Jan Valcke was een van de architecten van Vasco’s leidende positie en wist ook in het post-Digipass tijdperk als visionair voortdurend met nieuwe, sterke authenticatieproducten uit te pakken. In 2011 riep de redactie van Data News hem daarom uit tot ICT Personality of the Year. Valcke was toen 56 jaar en iets meer dan 30 jaar aan de slag. ‘Maar nog iets nieuws creëren zou mij toch een kick geven’, zei hij toen in een interview. In 2018 werd Vasco uiteindelijk omgedoopt tot OneSpan na de overname van het Britse Dealflo.

Valcke verliet eind 2016 Vasco en ging met pensioen. ‘Zijn talent en visie hebben Vasco gepositioneerd als industry leader. We danken hem voor zijn toewijding en verwezenlijkingen en respecteren zijn keuze om met pensioen te gaan’, zei Kendall Hunt, CEO van Vasco toen.

Jan Valcke wou meer tijd doorbrengen met zijn familie en kleinkinderen. Dat deed hij ook, maar toch bleef het ondernemerschap in Valcke borrelen. Zo adviseerde hij in de jaren nadien onder meer nog het Belgische securitybedrijf TrustBuilder als onafhankelijk bestuurder. ‘België is te klein voor onze technologie’, liet hij in 2018 nog optekenen in een interview waarin hij schetste hoe TrustBuilder een wereldspeler kon worden. Of hoe hij toch steeds voldoening bleef halen uit creatie.

De redactie van Data News drukt haar medeleven uit en wenst de familie, vrienden, (ex-)collega’s, zakelijke partners en kennissen alle sterkte toe. Het afscheid neemt plaats in intieme kring, naar de wens van Jan Valcke zelf.