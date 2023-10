Jeroen Degadt moet telecomoperator Digi Belgium op de kaart zetten

Digi Belgium kondigt aan dat voormalige Proximusser Jeroen Degadt de general manager wordt voor haar Belgische activiteiten. Momenteel betekent dat vooral een Belgisch team uitbouwen om de nieuwe telecomspeler op gang te trekken.

Degadt is ingenieur van opleiding en belandde zo in 2004 bij Proximus (toen nog Belgacom). Hij bekleedde er verschillende functies, de laatste 4,5 jaar was hij Director Carrier & Wholesale.

Digi Belgium is de vierde telecomoperator van ons land. Het bedrijf haalde samen met Citymesh de vierde licentie binnen. Citymesh wil met die licentie vooral zakelijke telecomdiensten aanbieden, Digi zal het consumentenaanbod verzorgen.

De ambitie van Digi is om zowel mobiele telefonie als tv en internet aan te bieden. Het sloot voor het mobiele netwerk eerder al een overeenkomst met Proximus, want het uitbouwen van een eigen nationaal netwerk met eigen zendmasten en apparatuur is een werk van lange adem. Mede daarom laat Digi Belgium in de aankondiging over Jeroen Degadt weten dat het meer dan honderd vacatures heeft openstaan om de nieuwe operator vorm te geven.