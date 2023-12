Edward Boute na tien jaar weg bij Google

De Belgische Country Leader voor Google stapt na meer dan tien jaar op. Hij wordt opgevolgd door Céline Callewaert.

Edward Boute was de afgelopen tien jaar country manager Belgium and Luxemburg. In die hoedanigheid was hij het aanspreekpunt voor Google Cloud in ons land. Thierry Geerts, Country Director van Google België, leidt de commerciële operaties van het bedrijf in ons land.

Google Cloud won dit jaar nog een Data News Award als IT Infrastructure & Cloud Innovator of the Year en was ook genomineerd voor twee andere prijzen. Voor Google werkte Boute onder meer voor VMware, HP en AB Inbev. Boute heeft plannen voor zijn carrière na Google, maar doet die pas binnenkort uit de doeken.

In zijn functie wordt Boute opgevolgd door Céline Callewaert, momenteel head of enterprise sales Belux voor Google Cloud. Zij werkt sinds midden 2019 voor Google. Daarvoor werkte ze ruim negen jaar voor HPE.