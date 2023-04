Nieuwe general manager voor Westpole Benelux

De leverancier van IT-dienstenleverancier werd in maart overgenomen en stelt nu een nieuwe baas aan voor het bedrijf.

Westpole Benelux krijgt Bertrand Launay als nieuwe general management. Launay komt van de Franse groep Prodware, die Westpole vorige maand overnam. Hij was daar chief revenue officer. Als general menager van Westpole Benelux rapporteert Launay rechtstreeks aan de CEO van Prodware. Hij wordt ook lid van het uitvoerend comité. Voor hij bij Prodware aan de slag ging, werkte Launay 19 jaar lang voor Microsoft. De fransman bekleedde ook IT-fncties bij onder meer IBM, NEC, HP en Sage.

Westpole Benelux lever IT-diensten en andere oplossingen rond digitale transformatie. Prodware is gespecialiseert in het implementeren van ERP- en CRM-oplossingen. ‘Westpole Benelux blijft opereren als een aparte entiteit’, zegt Launay in een persbericht. binnen het bedrijf is er na de overname ook een kleine stoelendans. Bennie Peleman wordt country sales director HTS Belgium. Cédric Paint wordt country sales director Luxemburg. Pascal Desart blijft ondertussen business unit director International Organisations. Alle drie rapporteren ze nu aan hun nieuwe general manager.