Joost Smit gaat Google Cloud Benelux leiden

Google Cloud heeft een nieuwe topman voor de Benelux. Joost Smit was al aangesteld ad interim, maar krijgt nu definitief de verantwoordelijkheid voor de zakelijke- en cloudactiviteiten van het bedrijf.

Smit werkt bijna vijf jaar voor Google. Eerder was de Nederlander vicepresident Market Unit Lead bij Capgemini. Daarvoor werkte hij bijna twaalf jaar voor Accenture in Nederland, waarvan de laatste jaren als managing director.

Helemaal nieuw in de functie is Smit niet. Hij was namelijk al enkele maanden de Country lead Benelux bij Google Cloud na het vertrek van Joris Schoonis in november. Schoonis kreeg in 2021 de leiding van de afdeling, maar wordt vanaf april hoofd van Microsoft Nederland.

Onder de Benelux verantwoordelijke staan wel nog lokale mensen. In België is dat sinds eind 2023 Céline Callewaert als Country Leader Google Cloud Belgium & Luxembourg, die destijds de verantwoordelijkheden overnam van Edward Boute.

Google Cloud slaat zowel op de bedrijfsactiviteiten in de Benelux als op de aansturing van het cloudteam. Smit moet daarbij de verkoop- en groeistrategie bepalen en de go-to-market aanpak uitbouwen in de regio. Onder meer ASML, Carrefour België, Odoo, Mollie en Hunkemöller zijn klant bij het bedrijf.