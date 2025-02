Nokia haalt nieuwe CEO bij Intel

Pekka Lundmark stapt op als CEO bij netwerkfabrikant Nokia. Hij wordt opgevolgd door een topman bij Intel.

Vanaf 1 april zal Justin Hotard (50 jaar)de Finse groep leiden. Hotard is momenteel executive vicepresident en general manager van de Data Center & AI Group bij Intel, maar werkte amper iets langer dan een jaar voor de chipmaker. Daarvoor zat hij acht jaar bij HPE, waar hij de laatste drie jaar executive vicepresident en general manager van de HPC & AI Business Group en van Hewlett Packard Labs was. Eerder werkte de Amerikaan voor NCR Corporation, Symbol Technologies en Motorola.

Hij zal later dit voorjaar de fakkel overnemen van Lundmark. Lundmark begon in de zomer van 2020 bij Nokia waar hij toen Rajeev Suri opvolgde. Onder Lundmark’s bewind voerde Nokia een aantal herstructureringen door, waaronder een ontslagronde die 14.000 banen (10-15 procent van het personeel) kostte. Ook kreeg Nokia voor het eerst in bijna zestig jaar een nieuw logo begin 2023.

In een mededeling zegt Nokia-voorzitter Sari Baldauf dat de CEO-wissel werd opgestart toen Lundmark zelf aangaf dat hij weg wou uit zijn rol zodra de hervormingen bij Nokia in een gevorderde staat waren en er een opvolger was gevondnden. ‘Die twee voorwaarden zijn nu ingevuld’, zegt Baldauf.

Baldauf dankt Lundmark ook voor zijn werk bij de Finse netwerkreus. ‘Pekka kwam er bij op een moeilijk moment in de geschiedenis van Nokia. Onder zijn leiding heeft Nokia haar technologisch leiderschap in 5G radionetwerken herwonnen en een sterke positie in cloud-native netwerken opgebouwd.’ Hij zal ook nog aanblijven als adviseur tot het einde van het jaar. Waar de aftredende topman naartoe trekt is nog niet bekend.