NRB bundelt Win en Computerland: Arnaud Spirlet aan het hoofd

De NRB Groep brengt de filialen Win en Computerland samen in een nieuwe IT-poot. Arnaud Spirlet, ex-Cisco en sinds oktober al CEO van Win, neemt de leiding op zich.

‘Deze alliantie tussen Win en Computerland illustreert perfect onze strategie om de expertise binnen de groep te valoriseren’, zegt André Vanden Camp, CEO van de NRB Groep in een persbericht. Met de nieuwe samengevoegde IT-poot hoopt NRB Groep meer en betere oplossingen te kunnen bieden voor de IT-behoeften van zowel kmo’s als grote ondernemingen, overheidsinstellingen en specifiek ook de ziekenhuissector.

Arnaud Spirlet © NRB

Arnaud Spirlet gaat de nieuwe IT-poot aansturen. Spirlet leidde van 2016 tot mei 2024 de Belgisch-Luxemburgse vestiging van Cisco. Na zijn vertrek vond hij onderdak bij Win, waarvan hij sinds oktober vorig jaar CEO is. Win heeft vooral expertise rond netwerken, cloud, cybersecurity en hosting, terwijl Computerland, eerder een specialist is in IT-applicaties, waaronder workplace- en service desk-diensten. Met de som van beiden kan NRB nu een geïntegreerd en compleet aanbod bieden: van de pure connectiviteit tot de eigenlijke bedrijfstoepassingen.

Met een geconsolideerde omzet van 577,5 miljoen euro in 2023 en meer dan 3.670 werknemers is de NRB Group een van de belangrijkste spelers in de Belgische ICT-sector. NRB Group nam in 2023 Win over van Nethys. Met Computerland werkte NRB al een hele tijd samen voor het in 2020 meerderheidsaandeelhouder werd.