Randstad Digital richt zijn pijlen op versnelde digitale transformatie

De Nederlandse HR-reus Randstad herdoopt zijn dochteronderneming Ausy tot Randstad Digital, en geeft de heringerichte afdeling meteen een nieuwe missie mee: bedrijven hun digitale transformatie helpen versnellen door hen tech-medewerkers met een zeer gericht profiel aan te leveren.

In 2016 nam Randstad Ausy over, een Franse uitzendgroep gespecialiseerd in technische consultants, ontwikkelaars en ingenieurs. Dat tot voorheen onafhankelijk van de moedergroep opererende merk wordt nu herdoopt tot Randstad Digital, en zal voortaan alle digitale diensten van Randstad bij elkaar brengen in één wereldwijd aanbod, zegt Randstad-CEO Sander van ’t Noordende.

Nog concreter moet Randstad Digital bedrijven ondersteunen in hun digitale transformatie. De nieuwe organisatie heeft zijn aanbod opgedeeld in vier specifieke domeinen: klantervaring, cloud & infrastructuur, data & analyse, en digitale technologie & (product) engineering. Maar het ziet zichzelf vooral als een globale ‘enablement partner’ om de drie belangrijkste uitdagingen die Randstad momenteel ziet op de arbeidsmarkt – de war on talent, veranderende klantbehoeften en een versnelde digitalisering – aan te helpen pakken.

Gespecialiseerd talent

De Randstad Digital-afdeling is gericht op zowel lokale als multinationale bedrijven, en moet op een snelle manier lokaal gespecialiseerd talent wereldwijd inzetten. Een uitbreiding van de offshore (specialisten in het buitenland)- en nearshore (in een buurland)-activiteiten van de groep hoort daar ook bij. Ook intern moet de nieuwe afdeling een versnelling van technologische kennis in gang zetten, denkt Randstad: onder de Randstad Digital Academy kunnen ICT-professionals die even op de bank zitten zichzelf bijscholen dankzij de expertise van andere specialisten.

Lokaal én internationaal

In België wordt de Randstad Digital-afdeling geleid door Andy Stynen, die sinds de overname in 2016 al Ausy BeLux leidde. In ons land heeft Randstad Digital nu 140 interne medewerkers en beheert het een netwerk van 1.241 consultants (waarvan 569 freelancers).

“De transitie van Ausy naar Randstad Digital is geen revolutie maar een evolutie”, zegt Stynen. We zijn nu niet enkel een groot bedrijf in de Europese en Belgische markt, maar ook een globale organisatie met kantoren over de hele wereld. Onze werking, bijvoorbeeld onze zeer persoonlijke aanpak, blijft hetzelfde, maar we kunnen nu meer diensten en expertise tot bij onze klanten brengen. Zoals rightshoring (zoeken naar de beste locatie voor een bepaalde activiteit, RMe), marketing en UX. Waarbij we onze lokale aanwezigheid, dicht bij onze Belgische klanten, combineren met globaal, gespecialiseerd talent. Zo biedt deze transitie de mogelijkheid om verder in te zetten op Generative AI, een offering die we sinds kort introduceerden.”