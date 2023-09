Stefan De Smet gestart als nieuwe CEO District09

Vanaf 1 september staat Stefan De Smet aan het hoofd van District09, de ICT-partner van de Stad Gent. Daarmee volgt hij Johan Van der Bauwhede op, die 20 jaar lang actief was voor de organisatie.

District09 is de strategische partner van Stad Gent op digitaal vlak. Ze werken mee aan de digitale strategie van de stad en de implementatie ervan. Als nieuwe algemeen directeur van de ICT-organisatie zal De Smet ook lid worden van het managementteam van Stad Gent. Tijdens zijn eerste maanden wil De Smet vooral ‘continuïteit garanderen en de organisatie en haar medewerkers leren kennen’, laat hij via District09 weten. Toch lijken zijn plannen voor de toekomst ambitieus: ‘Als strategische partner op digitaal vlak, is het onze taak om ervoor te zorgen dat de Stad Gent en zijn partnerorganisaties gedijen in een mobiele en cloud-first wereld waar snelheid en gebruikersgemak voorop staan.’

De Smet keert als geboren en getogen Gentenaar zo terug naar zijn thuisstad. Voorheen was hij onder andere actief als afdelingshoofd bij de ICT-diensten van Digitaal Vlaanderen, overheidsagentschap voor de digitale transformatie van Vlaanderen, en als lid van het ICT-stuurorgaan van de Vlaamse overheid. En die ervaring zal De Smet niet verloren laten gaan: ‘Ik wil zeker de banden met de Vlaamse overheid, andere (centrum-)steden, de ICT-partners aanhalen.’