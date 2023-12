Topdesigner Apple maakt overstap naar bureau van Jony Ive om voor OpenAI te gaan werken

Tang Tan, hoofd productontwerp bij Apple, maakt de overstap naar LoveFrom. Dat is het bureau van Jonathan (Jony) Ive, de man die jarenlang instond voor de iconische designs van apparaten als de iPhone, iPad en iMac. Tan gaat daar naar verluidt werken aan nieuwe AI-hardware voor OpenAI.

Tang Tan is bij Apple vicepresident iPhone & Apple Watch Product Design. Zijn vertrek werd voor het eerst gemeld door Mark Gurman, een journalist bij Bloomberg die vaker Apple-primeurs naar buiten brengt op basis van zijn doorgaans welingelichte bronnen. Gurman zegt dat Tan zich bij LoveFrom gaat richten op de ontwikkeling van AI-producten in samenwerking met OpenAI, het bedrijf achter het populaire ChatGPT. Het is nog onduidelijk om wat voor producten het exact gaat, maar gezien de voorgeschiedenis van Tan valt niet uit te sluiten dat het om een nieuwe smartphone of slimme wearable gaat.

Apple Car

Jony Ive was zelf ook decennialang werkzaam bij Apple als ontwerper. Van de iPod tot de inrichting van de Apple Stores; er waren maar weinig ontwerpen waar hij in zijn carrière bij Apple geen stempel op drukte.

Na 2019, toen Ive zijn eigen LoveFrom-designbureau begon en ook voor andere opdrachtgevers aan de slag ging, bleef hij onder Apple-baas Tim Cook werken aan projecten als de 24-inch iMac en – naar verluidt ook – de langverwachte Apple Car. Na ruim dertig jaar werd die samenwerking in 2022 officieel beëindigd.

