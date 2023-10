Unity-baas op pensioen gestuurd

John Riccitiello vertrekt met onmiddelijke ingang bij het bedrijf, dat vorige maand nog veel kritiek kreeg om zijn verkoopbeleid.

John Riccitiello, de CEO van Unity, gaat op pensioen. Hij legt daarbij zijn rol neer als CEO, president en bestuurslid bij het bedrijf. De taken van CEO worden voorlopig overgenomen door James Whitehurst, die voordien een hoge functie had bij IBM en Red Hat.

De timing van Riccitiello’s pensioen, zonder overgangsperiode, is opvallend. Unity, dat game engines maakt waar anderen hun computerspellen mee kunnen bouwen, zag de voorbije weken een storm van protest om aanpassingen die het bedrijf maakte in zijn bedrijfsvoorwaarden. Waar het altijd opereerde onder een systeem met een eenmalig aankoopbedrag voor de ontwikkelaars, kondigde het in september aan dat het een extra vergoeding zou vragen. Die ‘Runtime Fee’ zou geld vragen voor elke kopie die geïnstalleerd wordt van een spel dat de makers met behulp van het Unity platform hadden gemaakt. Het nieuwe prijsbeleid kreeg zoveel kritiek, dat Unity het na een week weer (voorlopig) terugdraaide, maar vertrouwen in het bedrijf kreeg daarmee wel een knauw.