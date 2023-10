CIO of the Year: de grootste IT-uitdagingen van de genomineerden

Denkt u nog na over uw stem voor CIO of the Year? Om u te helpen, laten de drie genomineerden graag wat meer in hun kaarten kijken. Vandaag lijsten ze op wat hun grootste uitdagingen op IT-vlak zijn.

Op 26 september maakten we de drie genomineerden voor CIO of the Year 2023 bekend. De redactie koos voor drie CIO’s die de afgelopen jaren volop inzetten op de digitale transformatie van hun organisatie: Herbert Carracillo (Chief Information Officer bij Sibelga), Michal Paprocki (Chief Information Officer bij Euroclear Group) en An Swalens (Chief Information Officer bij Nationale Bank van België). Alle drie hebben ze een stevig mandaat om hun organisatie verder te moderniseren, digitaliseren, optimaliseren en klaar te stomen voor de toekomst. Tot 20 oktober kan u stemmen op uw favoriete kandidaat. Maar misschien kan u nog wat hulp gebruiken? We publiceren een aantal artikels die u een beter idee geven waar de kandidaten voor staan en waarmee ze bezig zijn. Vandaag een antwoord op de vraag: ‘Wat is uw grootste uitdaging op IT-vlak?’

Herbert Carracillo: ‘Technologie blinkt alleen uit met toptalent‘

‘De uitdaging valt voor mij uiteen in drie concrete punten. Om te beginnen blinkt technologie, hoe veelbelovend ook, alleen uit met toptalent. Het tekort aan talent dat we ervaren in de IT-sector is daarom een van onze grootste uitdagingen, aangezien we de beste IT-professionals moeten aantrekken én behouden. Om hier iets aan te doen, vertrouwen we niet alleen op traditionele salarispakketten en arbeidsvoorwaarden, maar ook op flexibele werkregelingen, professionele ontwikkelingsmogelijkheden en welzijnsprogramma’s. Het belang dat we aan de mensen hechten, is ook een van onze belangrijkste prioriteiten.’

‘Een andere grote uitdaging voor ons heeft te maken met ons operationele en asset management. Activabeheer stuurt traditioneel investeringen aan op basis van eerder statische criteria zoals o.a. levensduur en defecten. Maar aangezien de energietransitie een stapsgewijze toename van investeringen in de infrastructuur met zich meebrengt (om nieuwe vormen van gebruik te ondersteunen), moeten we innoveren in de manier waarop onze investeringsbeslissingen worden aangestuurd. Om de kosten onder controle te houden uiteraard, maar ook om het tekort aan technici op te vangen. Er is een Asset Intelligence-programma gestart om nieuwe processen en de juiste tooling te implementeren, onder andere gebaseerd op een digital twin van onze netwerken. Dit programma brengt grote ICT-uitdagingen met zich mee om datavolumes en AI-gedreven proactief onderhoud (predictive maintenance, nvdr) aan te pakken.’

‘Tot slot moeten we ook aanvullende diensten met toegevoegde waarde voor onze klanten ontwerpen. We doen dat op basis van de enorme stroom aan gegevens die we moeten verzamelen en beheren en waarmee we ook nieuwe spelers op de markt moeten ondersteunen. De opkomst van micronetwerken en energiegemeenschappen brengt daarbij nieuwe complexiteiten met zich mee op het gebied van het beheer van gelokaliseerde energieopwekking, -consumptie en -deling: een hele uitdaging.’

An Swalens: ‘Transversale IT-oplossingen in een sterk gereguleerde en complexe omgeving’

‘Een eerste uitdaging is de complexe omgeving bij de NBB. De Bank heeft uiteenlopende zakelijke behoeften en verschillende stakeholders. We werken samen met de ECB, andere centrale banken en diverse instellingen. Onze activiteiten variëren van het garanderen van ‘safe cash’, veilig contant geld zeg maar, het garanderen van efficiënte betalingssystemen en het toezicht houden op het financiële systeem tot het verstrekken van accurate financiële en statistische informatie aan burgers. Deze veelheid aan taken vormt een uitdaging bij het implementeren van transversale IT-oplossingen en het streven naar vereenvoudiging en standaardisatie. Bovendien werken we in een sterk gereguleerde, complexe omgeving, soms ook met tegenstrijdige belangen tussen de belanghebbenden. In de IT hebben we voor een efficiënte oplevering echter snelle en duidelijke beslissingen nodig. Het is daarom erg belangrijk dat onze IT-medewerkers onze bedrijfsspecifieke kenmerken echt begrijpen, zodat ze teams kunnen afstemmen op en overtuigen van prioriteiten, keuzes kunnen maken en tijd kunnen investeren in het invoeren en verkennen van nieuwe mogelijkheden.’

‘Daarnaast is het waarborgen van stabiliteit en vertrouwen voor burgers een andere kerntaak van de Bank en onderdeel van onze cultuur. Dit betekent bijvoorbeeld dat we er veel waarde aan hechten om onze omgeving stabiel en vrij van incidenten te houden en dat we eerder risico-avers zijn als het gaat om wijzigingen. Aan de andere kant evolueert de IT-wereld snel en moeten we zeker ook profiteren van innovaties. We introduceren veel veranderingen in de vernieuwing van onze applicaties en nieuwe cloudplatformen. Daar zijn niet alleen heel wat gesprekken voor nodig, maar ook sterke investeringen van onze teams om onze snel evoluerende omgeving stabiel te houden. Het is zoals het voorbeeld van een vliegtuig: we moeten het vliegtuig soepel laten vliegen en tegelijkertijd veranderingen in de IT-omgeving stimuleren, vaardigheden en tools voor de business ontwikkelen en onze teams voorbereiden op de toekomst. En ja, uiteraard blijft midden in al die uitdagingen ook the war for talent hoog op onze agenda staan.’

Michal Paprocki: ‘Puzzel van onze nieuwe IT-transformatiestrategie leggen‘

‘De grootste uitdaging was om de puzzel van onze nieuwe IT-transformatiestrategie te leggen. Essentieel was om ervoor te zorgen dat alles op een samenhangende en heldere manier in elkaar past, van IT-architectuur, engineering, resilience en cybersecurity tot financiën, risicomanagement en een nieuw leiderschapsmodel toe. Het is zo moeilijk om een nieuwe strategie van deze omvang op een eenvoudige, makkelijk te begrijpen manier uit te leggen en te implementeren!’

‘Het is sowieso altijd veel eenvoudiger om iets te over-engineeren en mensen te verliezen in de details, wat nog meer het geval is in sterk gereguleerde sectoren zoals de onze, waar je bij wijze van spreken vuur en water maar moet zien te combineren. Je moet dus zorgen dat je heel duidelijke beslissingen neemt, maar tegelijkertijd een grote stabiliteit blijft garanderen. De echte succesvolle strategieën zijn die strategieën die goed kunnen worden uitgelegd en begrepen. Ik ben erg trots op mijn team, omdat we dit echt samen hebben gemaakt en iedereen een unieke bijdrage heeft geleverd.’

