In Nederland is inmiddels voor de negentiende keer een zendmast in brand gestoken. Deze keer was het doelwit een mast in Waddinxveen in de provincie Zuid-Holland.

In Nederland en Groot-Brittannië is er een ware plaag van in brand gestoken gsm-masten. Volgens actievoerders zou de straling van met name 5G-antennes slecht zijn voor de gezondheid en het milieu. Sommige complotdenkers suggereren bovendien dat er een verband is tussen 5G en de verspreiding van het coronavirus, maar daar is geen enkel bewijs voor.

De brandweer had het vuur in Waddinxveen snel onder controle en vond aanwijzingen voor brandstichting. De politie is een onderzoek gestart. Een woordvoerder van de brandweer noemt het in brand steken van de zendmasten zorgelijk en onacceptabel: 'De eventuele impact van de uitval van de zendmasten kan groot zijn. Het kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de dekking van het telefoonnetwerk en daardoor voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten.'

De afgelopen dagen zijn twee verdachten opgepakt van eerdere brandstichtingen bij Nederlandse zendmasten, een in Groningen en een in Dronten. In België werd vorig weekend een gsm-mast in brand gestoken, in het Limburgse Pelt. Voorlopig is het in ons land echter bij dat ene incident gebleven.

