Geert Degezelle wordt vanaf 1 september Executive Vice President Telenet Business. Hij volgt in die functie Martine Tempels op.

Geert Degezelle wordt meteen ook lid van het Senior Leadership Team en zal rechtstreeks rapporteren aan CEO John Porter, zo laat Telenet weten in een persbericht. Op 1 februari 2021 startte Geert Degezelle al bij Telenet Business als verantwoordelijke voor de enterprise business sales, waarbij hij alle sales departementen aanstuurt die gericht zijn op KMO's en grote bedrijven.

Vanaf 1 september krijgt hij dus de volledige eindverantwoordelijkheid over de Telenet Business activiteiten. Hij volgt Martine Tempels op die in juni haar vertrek aankondigde. Ze zal Geert Degezelle trouwens wel nog ondersteunen bij de transitie naar zijn nieuwe rol.

Degezelle (47) werkte bij ICT-bedrijf Telindus en groeide daarna door bij Proximus, waar hij verantwoordelijk was voor sales, maar ook strategie-, innovatie- en M&A-ervaring opdeed. Daarnaast bouwde hij er de cybersecurity business uit en was hij verantwoordelijk voor de networking & cloud business unit. Van 2015 tot 2019 was Degezelle CEO van Telindus Nederland. Daar bleef hij vier jaar aan de slag. Bij zijn terugkeer naar België werd hij CEO bij Cheops Technology.

Geert Degezelle is een ingenieur telecommunicatie en behaalde een postgraduaat telecom aan de Universiteit Antwerpen en een MBA aan de Flanders Business School.

