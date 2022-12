De Vlaamse Regering heeft Jan Smedts aangesteld tot administrateur-generaal van Digitaal Vlaanderen, het digitaliseringsagentschap van de Vlaamse overheid.

Jan Smedts volgt in die rol Barbara Van Den Haute op die in juni haar job inruilde voor Business Development Lead voor de publieke sector bij Microsoft. Ondertussen is ze daar Public Sector Lead: de job die vrij kwam nadat Marijke Schroos doorschoof tot General Manager van Microsoft BeLux.

Na het vertrek van Barbara Van Den Haute duidde de Vlaamse Regering Frank Geets aan als waarnemend administrateur-generaal. De zoektocht naar een opvolger gebeurde via een open oproep en een externe selectieprocedure die 21 kandidaten opleverde. Jan Smedts kwam als de meest geschikte kandidaat uit de procedure en krijgt nu de taak om de komende jaren Digitaal Vlaanderen verder te laten groeien.

Jan Smedts (49) is gehuwd, heeft 2 kinderen en woont in Kampenhout. Hij bekleedde diverse managementfuncties in de publieke en private sector, zowel in binnen- als buitenland. Op dit moment is Smedts nog actief als adjunct-kabinetschef van Vlaams Minister-president Jan Jambon. Het is in die rol dat hij de afgelopen maanden en jaren ook regelmatig in het ICT-wereldje vertoefde, als spreekbuis van het kabinet Jambon. Jan Smedts neemt vanaf 1 januari officieel de fakkel over van Frank Geets. Een opvolger bij het kabinet van Jan Jambon is er nog niet.

Jan Smedts volgt in die rol Barbara Van Den Haute op die in juni haar job inruilde voor Business Development Lead voor de publieke sector bij Microsoft. Ondertussen is ze daar Public Sector Lead: de job die vrij kwam nadat Marijke Schroos doorschoof tot General Manager van Microsoft BeLux.Na het vertrek van Barbara Van Den Haute duidde de Vlaamse Regering Frank Geets aan als waarnemend administrateur-generaal. De zoektocht naar een opvolger gebeurde via een open oproep en een externe selectieprocedure die 21 kandidaten opleverde. Jan Smedts kwam als de meest geschikte kandidaat uit de procedure en krijgt nu de taak om de komende jaren Digitaal Vlaanderen verder te laten groeien.Jan Smedts (49) is gehuwd, heeft 2 kinderen en woont in Kampenhout. Hij bekleedde diverse managementfuncties in de publieke en private sector, zowel in binnen- als buitenland. Op dit moment is Smedts nog actief als adjunct-kabinetschef van Vlaams Minister-president Jan Jambon. Het is in die rol dat hij de afgelopen maanden en jaren ook regelmatig in het ICT-wereldje vertoefde, als spreekbuis van het kabinet Jambon. Jan Smedts neemt vanaf 1 januari officieel de fakkel over van Frank Geets. Een opvolger bij het kabinet van Jan Jambon is er nog niet.