Magic Leap gaat zijn CEO en oprichter Rony Abovitz vervangen. Het bijzonder gehypete bedrijf kon de verwachtingen rond zijn augmented-realitybril tot nu toe niet waarmaken.

Magic Leap meldt dat het in een nieuwe financieringsronde 350 miljoen dollar heeft binnengehaald, maar dat het ook actief op zoek is naar kandidaten om de oprichter en CEO Abovitz te vervangen.

De CEO stapt op enkele weken nadat Magic Leap een reeks ontslagen aankondigde die zijn personeelsbestand halveerden. Met de nieuwe investeringen zouden verdere ontslagen vermeden worden, maar het lijkt nu wel duidelijk dat er ook nieuw leiderschap moet komen.

Magic Leap is een start-up die zich specialiseert in augmented reality, met een bril die digitale effecten over de 'echte' wereld legt. Het is een van de meest gehypete bedrijven in deze sector, en het haalde miljarden dollars op aan investeringen, met demonstraties die volgens criticasters niet op realistische hardware gebaseerd waren. Uiteindelijk heeft het nog geen populair mainstream AR-product kunnen lanceren.

