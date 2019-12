Na de geflopte Google Glass lijkt ook het gehypte bedrijf Magic Leap zijn ambities met augmented reality niet te kunnen waarmaken. Toch mogen we de technologie nog niet afschrijven.

Google stopt met de ondersteuning van de Google Glass Explorer edition. Vanaf 25 februari 2020 wordt de slimme bril losgekoppeld van het Google-account. De AR-bril voor consumenten werd zeven jaar geleden gelanceerd, maar Google zette de verkoop al snel stop. Later kwam de Google Glass Enterprise Edition, een versie voor de zakelijke markt. Daarin ziet Google wél nog een toekomst, maar voor de consumentenmarkt bleek een AR-bril te duur, te lomp en te privacyonvriendelijk.

De Google Glass was dus al langer doodverklaard, maar nu Google de ondersteuning stopzet, wordt de consumentenbril definitief begraven. Gebruikers die het leven van hun bril toch nog even willen rekken, kunnen manueel een zip-bestand met de laatste software-update downloaden, zo legt het bedrijf uit op een support-pagina.

Ook Magic Leap stelt teleur

Nog voor de ontgoocheling met de Google Glass was doorgeslikt, volgde een nieuwe hype. In 2014 investeerde Google meer dan een half miljard in Magic Leap. Met indrukwekkende demo's slaagde de mysterieuze start-up er vooral in om hoge verwachtingen te scheppen. Toen het prototype vorig jaar eindelijk op de markt kwam, was de teleurstelling des te groot.

Ook de verkoopcijfers vallen tegen, zo blijkt nu. In augustus vorig jaar vertelde CEO Rony Abovitz aan investeerders dat hij verwachtte minstens één miljoen exemplaren van de Magic Leap One Creator Edition te verkopen, schrijft techsite The Information. Achteraf moest het bedrijf dat aantal bijstellen naar honderdduizend exemplaren. Uiteindelijk zijn er in het eerste half jaar amper 6.000 brillen verkocht, zo blijkt uit cijfers die The Information kon inkijken. Het lijkt erop dat de consument het prijskaartje van 2295 dollar veel te hoog vindt voor de slimme bril. Door de lage verkoopcijfers zou Magic Leap al een deel van zijn personeel ontslagen hebben. En Google-CEO Sundar Pichai is intussen opgestapt als bestuurder. Met Magic Leap lijkt augmented reality dus evenmin een gigantische stap vooruit te zetten.

Roze bril

"We zijn geneigd het effect van technologie op de korte termijn te overschatten en op lange termijn te onderschatten". Deze wet van Amara lijkt bij uitstek van toepassing op het potentieel van augmented reality. De voorbije jaren werd de technologie door een veel te roze bril bekeken, maar dat is nog geen reden om van de weeromstuit onze zwarte bril boven te halen.

Ieder jaar probeert adviesbedrijf Gartner in één grafiekje een overzicht te geven van de fase die verschillende technologische ontwikkelingen doormaken. Op het moment dat de Google Glass gelanceerd werd, stond Augmented Reality bovenaan op de 'piek van opgeblazen verwachtingen'. Iedere nieuwe technologie bereikt volgens Gartner nu eenmaal ooit zijn 'hype-hoogtepunt' en daalt vervolgens de 'vallei van ontgoocheling' af. AR was hetzelfde lot beschoren: jaar na jaar daalde de technologie dieper af in de 'hype cycle', tot ze er dit jaar volledig uit verdween.

Augmented Reality is verdwenen uit de Gartner Hype Cycle 2019 © Gartner

De hype voorbij?

Wanneer duidelijk wordt welke mogelijkheden een nieuwe technologie te bieden heeft, kan een omslagpunt volgen. Apple en Google zijn die mogelijkheden nu volop aan het uittesten, ook voor de consumentenmarkt. Weliswaar (nog) niet via een nieuwe bril, maar via toepassingen voor de smartphone. Apple ontwikkelt zijn ARKit en Google heeft zijn ARCore. Onder meer Live View, een AR-functie in Google Maps, doet daar beroep op.

Het gebrek aan zinvolle software was wellicht het grootste probleem van de Google Glass. Nu die software er wél aankomt, lijkt de stap naar een AR-bril met zinvolle toepassingen kleiner dan ooit. Pieter Matthieu van iCaps wees in het meest recente nummer van Data News op de "aanhoudende investeringen van Google en Apple" in AR. "Dat levert op termijn zonder twijfel een bepaalde meerwaarde op. Over pakweg één tot vijf jaar kunnen we van die investeringen in AR mooie dingen verwachten", vertelde hij.

Vooral van Apple wordt de komende jaren veel verwacht. Volgens Bloomberg-journalist Mark Goodman, doorgaans goed ingelicht als het over het bedrijf gaat, zal Apple volgend jaar al met een AR-bril komen die gesynchroniseerd kan worden met de iPhone. Ook Facebook zet hoog in op de AR-bril die dochterbedrijf Oculus aan het ontwikkelen is.

Vorige week kondigden chipmaker Qualcomm en Pokémon Go-ontwikkelaar Niantic dan weer aan dat ze samen aan technologie en toepassingen voor AR-brillen werken. "De verwachting is dat de combinatie van hardware en software AR de grote doorbraak bezorgt", merkte iCaps-CTO Wouter Martens al op in Data News. Acht jaar na het debacle met de Google Glass en ondanks de tegenvallende verkoop van Magic Leap, bekijken we de wereld binnenkort misschien alsnog door een AR-bril.