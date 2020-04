Magic Leap, dat brillen voor augmented reality maakt, gaat ongeveer duizend werknemers ontslaan. Het bedrijf, dat ook een Belgische tak heeft, gaat zich volledig focussen op de zakelijke markt.

Magic Leap geeft formeel geen commentaar op het exacte aantal ontslagen dat Bloomberg noemt, maar op zijn website spreekt het bedrijf wel van een nieuwe koers in een uitgebreide blogpost.

"Om Magic Leap beter voor te bereiden op de toekomst, hebben we ons bedrijf onder de loep genomen en brengen we gerichte veranderingen aan in de manier waarop we werken en de kosten beheren," zegt CEO Rony Abovitz.

Abovitz spreekt van een pijnlijk proces. "Maar na lang en zorgvuldig nadenken heb ik vastgesteld dat dit uiteindelijk nodig is om ons de beste kans te geven op toekomstig succes. Deze veranderingen zullen plaatsvinden op elk niveau van ons bedrijf, van mijn directe rapporteerders tot onze fabrieksmedewerkers."

Da afslanking moet er voor zorgen dat er meer focus komt op gebieden die het bedrijf vooruit helpen en helpen garanderen dat Magic Leap 2 er komt.

De startup maakte enkele jaren geleden grote indruk door flink wat geld op te halen, intussen meer dan 2,6 miljard dollar, van onder meer Google, Alibaba en het publiek investeringsfonds van Saudi Arabië. Maar het bedrijf kreeg ook heel wat kritiek omdat het lange tijd weinig meer toonde dan een indrukwekkend promofilmpje. Intussen heeft het wel een eigen headset uit.

Belgische tak

Sinds vorig jaar heeft Magic Leap ook een Belgische afdeling op de Corda Campus. Het nam toen het Hasseltse Mimesys over. Daar kan men momenteel nog niets kwijt over mogelijke ontslagen. Vandaag werken er vanuit Hasselt vijf mensen voor het bedrijf.

Mimesys ontwikkelt een cloudplatform voor holografische communicatie. Daarmee focust het zich op de zakelijke markt waar Magic Leap nu graag meer op wil inzetten.

