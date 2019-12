Lenovo lanceert de motorola one hyper, een Android smartphone met een 4.000 mAh batterij met Hyper Charging-technologie die optioneel tot 12 uur extra batterijtijd levert na 10 minuten opladen.

De motorola one hyper smartphone heeft een 6,5-inch Full HD+ Total Vision edge-to-edge scherm met een resolutie van 1080 x 2340 pixels.

De Android 10 smartphone draait op een Qualcomm Snapdragon 675 octa-core processor en 4 GB ram. Het interne geheugen van 128 GB is uitbreidbaar tot 1 TB.

Op de achterzijde zit naast een 64 MP camera met Quad Pixel-technologie en Night Vision een 8 MP camera met ultrabreedbeeldlens. Op de voorzijde zit een 32 MP pop-up selfiecamera.

De motorola one hyper is uitgerust met een 4.000 mAh batterij. De nieuwe 27 W-TurboPower-oplader geeft in slechts 10 minuten tot 10 uur batterijduur. Als optie is een 45 W-lader met Hyper Charging-technologie verkrijgbaar die tot 12 uur batterijduur levert in 10 minuten oplaadtijd.

De motorola one hyper meet 161,8 x 76,6 x 8,9 mm en weegt 210 gram. Meer informatie vind je op de website van Lenovo.

De Lenovo motorola one hyper smartphone is beschikbaar vanaf januari in de kleuren Deepsea Blue en Fresh Orchid voor een adviesprijs van 349 euro.

