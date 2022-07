Een op drie Belgische bedrijven betaalt niet voor collaboration tools en houdt vast aan de gratis versies van software als Slack of Teams.

Dat we de afgelopen twee jaar met z'n allen meer videomeetings en chats inplanden dan in heel onze voorgaande carrières, dat hoeven we u niet te vertellen. En we deden dat in de eerste plaats via de bestaande tools in uw bedrijfsomgeving. Dat zorgde dan weer voor een aanzuigeffect van extra tools bij iedereen die meetings boekte bij klanten, partners, leveranciers of externe contacten. Op de vraag in onze ICT Guide enquête of de pandemie een impact had op het gebruik van online collaboration tools in uw bedrijf, antwoordt 49% dan ook vol overtuiging dat er in de eerste plaats extra tools bijgekomen zijn. Bij 5% werd in het bedrijf een keuze voor een andere vendor gemaakt.

ICT Guide © Data News

Veel gratis versies

Bij 25% van de respondenten werd er meer geïnvesteerd in online collaboration tools in de brede zin van het woord: Google Workspace, Slack, Microsoft Teams, maar even goed ook bestandsdelers zoals WeTransfer. Toch ligt betalen voor online samenwerkingstools voor veel bedrijven moeilijk. Of is het dat de gratis versies toch voldoende waar bieden? Hoe dan ook: 29% van de respondenten zegt hoofdzakelijk de gratis versies van online collaboration tools te gebruiken. Dat is krek evenveel als het percentage respondenten dat hoofdzakelijk de betalende versies inzet. Bij 21% is er een mix van gratis en betalende versies in omloop in hun bedrijf.

We maakten een opsplitsing naar de grootte van het bedrijf en dat brengt toch wat broodnodige nuance aan het licht. In het segment met de grote bedrijven (meer dan 500 werknemers) stijgt het gebruik van de betalende versies naar 56%. Ook in de segmenten 200-500 werknemers en 50-200 werknemers zijn er nog altijd merkelijk meer betalende dan gratis versies in gebruik. Het is bij de kleinere bedrijven met minder dan 50 werknemers dat het omgekeerde waar is: 37% van de bedrijven gebruikt hoofdzakelijk gratis versies, tegenover 20% die meestal betaalt.

Dat we de afgelopen twee jaar met z'n allen meer videomeetings en chats inplanden dan in heel onze voorgaande carrières, dat hoeven we u niet te vertellen. En we deden dat in de eerste plaats via de bestaande tools in uw bedrijfsomgeving. Dat zorgde dan weer voor een aanzuigeffect van extra tools bij iedereen die meetings boekte bij klanten, partners, leveranciers of externe contacten. Op de vraag in onze ICT Guide enquête of de pandemie een impact had op het gebruik van online collaboration tools in uw bedrijf, antwoordt 49% dan ook vol overtuiging dat er in de eerste plaats extra tools bijgekomen zijn. Bij 5% werd in het bedrijf een keuze voor een andere vendor gemaakt. Bij 25% van de respondenten werd er meer geïnvesteerd in online collaboration tools in de brede zin van het woord: Google Workspace, Slack, Microsoft Teams, maar even goed ook bestandsdelers zoals WeTransfer. Toch ligt betalen voor online samenwerkingstools voor veel bedrijven moeilijk. Of is het dat de gratis versies toch voldoende waar bieden? Hoe dan ook: 29% van de respondenten zegt hoofdzakelijk de gratis versies van online collaboration tools te gebruiken. Dat is krek evenveel als het percentage respondenten dat hoofdzakelijk de betalende versies inzet. Bij 21% is er een mix van gratis en betalende versies in omloop in hun bedrijf. We maakten een opsplitsing naar de grootte van het bedrijf en dat brengt toch wat broodnodige nuance aan het licht. In het segment met de grote bedrijven (meer dan 500 werknemers) stijgt het gebruik van de betalende versies naar 56%. Ook in de segmenten 200-500 werknemers en 50-200 werknemers zijn er nog altijd merkelijk meer betalende dan gratis versies in gebruik. Het is bij de kleinere bedrijven met minder dan 50 werknemers dat het omgekeerde waar is: 37% van de bedrijven gebruikt hoofdzakelijk gratis versies, tegenover 20% die meestal betaalt.