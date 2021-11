Naast een award voor de CIO of the Year zijn er ook opnieuw prijzen voor de ICT-projecten van het jaar. Die gaan naar Vaccinnet+ van Opgroeien.be en Deskalot van Partena.

ICT-projecten en digitale projecten belonen die met succes zijn afgerond en die innovatief zijn in zowel het gebruik van technologie als in de zakelijke aanpak: dat was ook dit jaar weer de bedoeling van de ICT/Digital Project of the Year contest. De wedstrijd staat open voor zowel de private als de publieke sector en voor zowel grote als kleine of middelgrote organisaties.

De nadruk ligt op 'innovatie'; projecten die dankzij een slim gebruik van digitale technologie een reële toegevoegde waarde voor een bedrijf of organisatie hebben gerealiseerd. De grootte van het bedrijf of de omvang van het project is op zich niet doorslaggevend. Slimme, innovatieve, kleinere toepassingen hebben evenveel kans om te winnen als grote en dure projecten. Wat telt is de aantoonbare en gerealiseerde toegevoegde waarde van het project.

Twee winnaars

Uit de inzendingen selecteerde de redactie van Data News zeven projecten. De project owners mochten tijdens een virtuele presentatie voor de jury hun inzending verduidelijken. Uiteindelijk haalden Vaccinnet+ (publieke sector) en Deskalot (private sector) de prijzen binnen. Vaccinnet+ is de uitbreiding van het Vlaamse Vaccinnet tot het vaccinatie-registratiesysteem en de -databank voor heel België: een klein maar vooral snel huzarenstuk dat nodig was ter ondersteuning van de nationale covid-19 vaccinatiecampagne.

Deskalot, de winnaar in de categorie van de private sector, past ook helemaal in de actualiteit van het afgelopen jaar. Deskalot is een nieuw, volledig zelf gebouwd online platform van Partena Professional dat mensen of organisaties met een beschikbare werkruimte toelaat om die te verhuren.

Meer over de overige finalisten leest u hier.

Wie zetelt in de jury? De jury bestaat uit de jongste winnaars van de CIO of the Year, voorzitters van gebruikersgroepen en prominenten uit de Belgische ICT-biotoop en ICT-academici. De jurybijeenkomst vond dit jaar digitaal plaats. Niet alle juryleden konden aanwezig zijn in de Zoom-vergadering, waarbij sommigen zich lieten vertegenwoordigen door een vervanger. De stemming gebeurde digitaal en volledig anoniem. Enkel de op de jurymeeting aanwezige leden of hun vervanger stemden mee. Dit zijn de juryleden: Georges Ataya (Solvay Brussels School), Els Bellens (Data News), Karen Boers (BeCode, kon niet aanwezig zijn), Erik Cuypers (MIT Club), Steven De Haes (Antwerp Management School, liet zich vervangen door Danny Lauwers), Herman De Prins (CIO of the Year 2016), Jan De Schepper (ADM), Dirk Deschoolmeester (UGent), Luc Golvers (BELCLIV), Benoît Hucq (l'Agence du Numérique, kon niet aanwezig zijn), Danielle Jacobs (Beltug), Guido Lemeire (CIO of the Year 2020), Filip Michiels (CIO of the Year 2019), Egide Nzabonimana (Isaca), Bart Steukers (Agoria), Martine Tempels (ICT Woman of the Year 2012), Jacques Tiberghien (VUB), Marc Vael (SAI), Daniel van den Hove (Cercle du Numérique, Solvay Brussels School), Kristof Van der Stadt (Data News, juryvoorzitter), Bjorn Van Reet (CIO of the Year 2017), Saskia Van Uffelen (Digital Champion Belgium), Koen Vandaele (CIONET Belgium), Peter Vermeylen (CIOforum) en Erwin Verstraelen (CIO of the Year 2018).

ICT-projecten en digitale projecten belonen die met succes zijn afgerond en die innovatief zijn in zowel het gebruik van technologie als in de zakelijke aanpak: dat was ook dit jaar weer de bedoeling van de ICT/Digital Project of the Year contest. De wedstrijd staat open voor zowel de private als de publieke sector en voor zowel grote als kleine of middelgrote organisaties. De nadruk ligt op 'innovatie'; projecten die dankzij een slim gebruik van digitale technologie een reële toegevoegde waarde voor een bedrijf of organisatie hebben gerealiseerd. De grootte van het bedrijf of de omvang van het project is op zich niet doorslaggevend. Slimme, innovatieve, kleinere toepassingen hebben evenveel kans om te winnen als grote en dure projecten. Wat telt is de aantoonbare en gerealiseerde toegevoegde waarde van het project. Uit de inzendingen selecteerde de redactie van Data News zeven projecten. De project owners mochten tijdens een virtuele presentatie voor de jury hun inzending verduidelijken. Uiteindelijk haalden Vaccinnet+ (publieke sector) en Deskalot (private sector) de prijzen binnen. Vaccinnet+ is de uitbreiding van het Vlaamse Vaccinnet tot het vaccinatie-registratiesysteem en de -databank voor heel België: een klein maar vooral snel huzarenstuk dat nodig was ter ondersteuning van de nationale covid-19 vaccinatiecampagne. Deskalot, de winnaar in de categorie van de private sector, past ook helemaal in de actualiteit van het afgelopen jaar. Deskalot is een nieuw, volledig zelf gebouwd online platform van Partena Professional dat mensen of organisaties met een beschikbare werkruimte toelaat om die te verhuren.Meer over de overige finalisten leest u hier.