Het wereldwijde web blies dit voorjaar dertig kaarsjes uit. Wat begon als een 'vaag maar opwindend idee', heeft ondertussen onze maatschappij veranderd. Maar is er na drie decennia nog sprake van één wereldwijd web?

Data News verzamelde 40 'controversiële' stellingen over de toekomst van IT en technologie, en legt ze dagelijks voor aan experten ter zake. Vandaag: 'De tijd van het wereldwijde web is voorbij, we gaan naar regionale varianten'

...