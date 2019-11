We testten negen octa-core Android-smartphones uit twee marktsegmenten: hogere middenklasse en premium.

Alle geteste smartphones hebben aanraakschermen met een diagonaal van minstens zes inch (15,24 cm) en een pixelscherpte van minimaal 269 PPI. Veel van de gemeenschappelijke kenmerken - zoals een CPU met acht processorkernen, minstens 128 GB opslagruimte en 3 GB RAM, dubbel of méér uitgevoerde hoofdcamera en een vingerafdruksensor - werden niet zo lang geleden als 'high-end' beschouwd. Toch kost de goedkoopste geteste smartphone slechts 199 euro. Voor de duurste telt u 949 euro neer. Is die dure dan bijna vijf keer 'beter' dan die goedkope? Neen, zo blijkt uit onze testen. Ook de smartphone blijkt intussen meer en meer een commodityproduct te zijn geworden, net zoals eerder gebeurde met bijvoorbeeld de laptop of de tablet.

...