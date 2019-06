Ook Orange werpt zich op integratormarkt

Pieterjan Van Leemputten is redacteur bij Data News

Orange heeft met de overname van BKM voortaan een eigen IT-integrator in huis. Volgens het bedrijf is dat nodig om klanten beter te bedienen. Maar wat betekent dat voor partners van het bedrijf, en hoe ver reiken de ambities in het IT-landschap?

Michaël Trabbia

Data News spreekt met Michaël Trabbia, sinds drie jaar de CEO van Orange Belgium, en Werner De Laet, sinds kort chief enterprise officer Innovation & Wholesale, kortweg hoofd van de zakelijke divisie bij Orange Belgium. De aanleiding voor dat gesprek is de overname van BKM, een ICT-integrator met 230 mensen, ter waarde van 52,4 miljoen euro (35 miljoen euro overname + 17 miljoen euro schulden). Onder BKM zitten ook Fonitel, Data Unit, VoXX cloud Voice en CC@Ps, die eerder werden overgenomen door BKM.

...

Verder lezen? Lees gratis alle artikelen van Datanews Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd ×