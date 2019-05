opinie

'Opleiding is ook je eigen verantwoordelijkheid'

Kristof Van der Stadt is hoofdredacteur bij Data News

Kristof Van der Stadt vraagt zich af of het écht uitsluitend aan de werkgever toe komt om het IT-team continu bij te scholen. "Er is een nooit gezien aanbod aan opleidingen, vakliteratuur, online cursussen, seminars en webinars. Is het niet aan de IT'er zelf om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen carrière en zichzelf te trakteren op de nodige bijscholing of omvorming?"

'Nee, een toekomst als informaticus is niet voor jou weggelegd': dat is wat ik als 17-jarig mannetje te horen kreeg toen ik van het toenmalige PMS - ondertussen al heel lang het CLB, het Centrum voor leerlingenbegeleiding - mijn gepersonaliseerd studieadvies kreeg. Niet goed genoeg in wiskunde, was hun belangrijkste argument. Als ik terugdenk aan mijn rapporten kan ik die conclusie nog wel begrijpen. Het werd een studie in communicatie voor mij: destijds het label dat geplakt werd op studenten waar ze eigenlijk geen duidelijk label konden plakken.

