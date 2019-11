De vandaag beschikbare computerkracht - hoe groot ook - loopt vroeg of laat tegen zijn limieten aan. Biedt de kwantumcomputer het gepaste antwoord?

In een klassieke computer neemt een 'bit' enkel de waarden 0 of 1 aan. Qubits zijn ontwikkeld volgens de kwantummechanica, waar rekeneenheden niet alleen de waarde 0 of 1 aannemen, maar ook een beetje de ene waarde en tegelijk een beetje de andere waarde (bijvoorbeeld voor zestig procent 0 en veertig procent 1). De rekenkracht en snelheid nemen bijgevolg toe. In welke mate dat gebeurt, hangt af van het aantal qubits in het systeem.

...