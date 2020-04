WhatsApp ziet een vermindering van 70% in het doorsturen van virale berichten. Dat is een gevolg van de maatregelen die de dienst nam tegen het verspreiden van foute informatie.

Het berichtenplatform besloot eerder deze maand wanneer je een populaire bericht krijgt, dat al vijf keer of meer is doorgestuurd, je dat nog maar naar één persoon kunt forwarden. Met de regel wil WhatsApp de verspreiding van desinformatie, zeker in het kader van covid-19, indijken.

Het bedrijf zegt nu dat de regel ook geholpen heeft. Zo ziet het een daling van 70% in het forwarden van virale berichten.

WhatsApp heeft het doorsturen van berichten al meermaals ingeperkt. Het begon daarmee in India en Myanmar, waar de snelle verspreiding van geruchten via het platform mogelijk mee verantwoordelijk was voor enkele lynchpartijen in 2018. Het testte daar eerst met het beperken van doorstuurmogelijkheden tot vijf bestemmelingen, dat systeem is later ook in de rest van de wereld uitgerold. Sinds april zijn ook de strengste regels, met één bestemmeling voor virale berichten, wereldwijd van kracht.

