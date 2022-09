Flow Pilots, de afgelopen jaren in handen van Cipal Schaubroeck, wisselt van eigenaar. De Hasseltse IT-serviceprovider ACA Group neemt het bedrijf over. Topvrouw Dewi Van De Vyver neemt tegelijk afscheid van haar bedrijf.

Flow Pilots levert software en diensten, met een uitgebreide expertise in .NET, mobiele toepassingen, user experience design en digitale innovatietrajecten. Vooral door de nood aan kennis in dat laatste segment is ACA Group (vroeger ACA IT-Solutions) op overnamepad en Flow Pilots is daar de eerste keuze. Flow Pilots telt momenteel 25 specialisten. Daarmee groeit het personeelsbestand bij ACA tot 225 mensen.

'In eerdere samenwerkingen viel het ons al op dat we zowel op het gebied van dienstverlening als klanten enorm aanvullend zijn voor elkaar. Daarenboven zagen en zien we ook een sterke match in bedrijfswaarden en cultuur, wat cruciaal is om hier een succesverhaal van te maken.' Aldus Ronny Ruyters, CEO van ACA Group.

Exit Dewi Van De Vyver

De overname betekent ook dat Dewi Van De Vyver, medeoprichtster en sinds 2019 CEO, Flow Pilots verlaat. 'Ik ben fier op het verhaal dat we de voorbije 10 jaar hebben geschreven. Een verhaal waar het team, de klanten en de projecten centraal staan. Een verhaal waarbij we geloven dat technologie het dagelijkse leven van mensen positief verandert. Een verhaal dat nu samen met ACA Group een vervolg zal krijgen,' zegt Van De Vyver in de aankondiging van de overname.

Lees ook: 'Quota dwingen om verder te kijken dan de eigen winkel' (Interview Dewi Van De Vyver).

Van De Vyver werd in 2020 door Data News bekroond tot ICT Woman of the Year, maar ze is ook deel van de Tech 45 podcast, mentor bij Start it @KBC en is een actieve stem in het debat rond vrouwen en diversiteit in technologie. Ze zegt dat het afscheid met pijn in het hart is, maar dat het ook tijd is voor een nieuw verhaal. Wel zal ze de overdracht naar ACA Group nog mee begeleiden.

Exit Cipal Schaubroeck

Het Antwerpse Flow Pilots werd in 2017 overgenomen door Cipal Schaubroeck, zo wou het haar groei verzekeren terwijl het toch autonoom bleef opereren onder vleugels van een IT-dienstverlener die hoofdzakelijk de publieke sector bedient. Omgekeerd was Flow Pilots voor Cipal Schaubroeck een jonge speedboot rond een grote dienstverlener. Die kruisbestuiving lijkt nu voorbij.

'We zijn fier dat we Flow Pilots uit de pioniersfase hebben getild en hen hielpen om het management te vernieuwen en de klantenbasis en expertise te verbreden,' zegt Nico Cras, CEO van Cipal Schaubroeck daarover. 'De kennis van UX-design die zij binnen Cipal Schaubroeck brachten, zetten we nu volop in voor het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke oplossingen voor de publieke sector.'

ACA Group krijgt er met de overname ook een extra kantoor bij in Antwerpen, naast haar hoofdzetel in Hasselt en filialen in Gent, Brussel en Leuven. Tegelijk zegt het bedrijf ook te blijven kijken naar andere overnames, zowel in binnen- als buitenland. In juni won het bedrijf nog, als eerste, de Data News Award voor Most environmentally Responsible ICT Company of the Year.

