De schikking tussen gameproducent Activision Blizzard en een Amerikaanse overheidsinstelling rond seksueel wangedrag op de werkvloer is eindelijk goedgekeurd. Al zijn niet alle betrokkenen even blij met het resultaat.

Rond Activision Blizzard, de maker van onder meer Call of Duty en World of Warcraft, kwamen vorig jaar een reeks onthullingen aan het licht. Pesterijen, seksisme, ongewenste intimiteiten, het delen van naaktfoto's van collega's en vrouwen minder betalen en minder promotiekansen geven waren er schering en inslag. Eén medewerkster pleegde zelfmoord na verregaande pesterijen.

Dat leidde in september vorig jaar tot een schikking. Activision Blizzard was bereid 18 miljoen dollar te betalen om een einde te maken aan de zaak die de Amerikaanse regulator EEOC (Equal Employment Opportunity Commission) had aangespannen. Deze week liet de rechter verstaan dat hij bereid is om die schikking te aanvaarden, schrijft de Wall Street journal.

Dat dat zo lang duurde heeft te maken met ander juridisch getouwtrek, waardoor de klacht maanden aansleepte. Zo was zowel de EEOC als de DFEH, het Department of Fair Employment and Housing, bevoegd. Die eerste is een federale instantie, de tweede een instantie van de staat Californië.

De DFEH is van oordeel dat de schikking het recht van staten ondermijnt in hun jurisdictie, en dat door de snelle bereidheid van Activision Blizzard om te betalen het normale juridisch proces niet werd gevolgd. De Washington Post waarschuwt dat de huidige schikking met EEOC mogelijk andere rechtszaken kan voorkomen, terwijl de DFEH doorgaans agressiever optreedt, wat nadelig kan zijn voor de slachtoffers.

Wie met vragen over zelfdoding zit, kan terecht op de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be

