De game-uitgever zegt het bedrag te betalen om een einde te maken aan de zaak rond burgerrechten van werknemers, aangespannen door een Amerikaanse arbeidsregulator.

Het lijkt erop dat minstens een van de discriminatiezaken die tegen Activision Blizzard zijn aangespannen opgelost geraakt. Het gamebedrijf zegt dat het een afspraak heeft gemaakt met de Equal Employment Opportunity Commission (EEOC). Daarbij betaalt het 18 miljoen dollar om de zaak te schikken.

Volgens de overheidsinstantie deed Activision Blizzard niet genoeg om de burgerrechten van werknemers te beschermen. Met klachten over grensoverschrijdend gedrag, neergelegd door werknemers bij de personeelsdienst, werd bijvoorbeeld niets gedaan, zegt de EEOC. Activision Blizzard belooft nu beterschap en laat de zaak verdwijnen door het uitschrijven van een cheque.

De EEOC is echter een van meerdere overheidsinstanties die Activision Blizzard aanklagen. Twee jaar geleden startte de arbeidsregulator van de staat Californië een onderzoek, waarin de organisatie meerdere gevallen van verregaand pestgedrag en seksuele discriminatie vond. Die zaak loopt nog. Ook een federale vakbondsdienst, de National Labor Relations Board, heeft een klacht over Activision Blizzard in behandeling, en de US Securities and Exchange Commission, een federale bedrijfsregulator, is een onderzoek gestart.

Activision Blizzard is een van de grootste gamebedrijven ter wereld. Het brengt onder meer de Call of Duty-games en World of Warcraft uit. Het bedrijf tekende vorig jaar een winst op van 2,2 miljard dollar.

