Venezolanen gaan dan toch Adobe-diensten zoals Creative Cloud kunnen blijven gebruiken. Het bedrijf heeft goedkeuring van de VS om opnieuw handel te drijven in het land.

Op 7 oktober kondigde Adobe aan dat het door sancties van de regering-Trump niet langer producten en diensten mocht verkopen in Venezuela. Dat was een ramp voor ontwerpers en andere creatievelingen want programma's als Photoshop, Illustrator, Indesign of Premiere, die vandaag voor een groot deel via een digitaal abonnement (Creative Cloud) lopen, werden daarom ontoegankelijk. Ook gratis diensten zouden ten laatste deze maand worden stopgezet.

Adobe laat nu weten dat het na overleg met de Amerikaanse overheid opnieuw digitale producten en diensten mag aanbieden in het land. Klanten van wie bepaalde diensten al werden opgeschort, zouden binnen de week weer toegang moeten krijgen.

In de nasleep van de sancties leek het er op dat verschillende gebruikers hun toevlucht zochten tot piraterij. Ook Oracle maakte afgelopen maand bekend dat het haar activiteiten in de regio grotendeels stopzet. Of ook dit bedrijf een uitzondering krijg is nog niet bekend