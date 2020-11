Airbnb kreeg het voorbije kwartaal zo'n vijfde minder inkomsten dan een jaar eerder. De pandemie heeft stevig ingehakt bij het bedrijf dat voordien ook al geen winst maakte.

De cijfers komen uit het rapport dat Airbnb neerlegt bij de lancering van zijn beursgang. Om voor de Nasdaq in aanmerking te komen, moeten bedrijven inzage geven in hun financiële cijfers.

Uit die prospectus blijkt onder meer hoe zwaar het bedrijf geleden heeft onder de pandemie. Airbnb geeft zelf aan dat het de volgende jaren minder inkomsten zal hebben doordat mensen minder reizen zolang het virus rondgaat.

Het bedrijf maakte echter bijna elk jaar sinds zijn lancering verlies, en gaat misschien nooit echt winstgevend worden. In 2017 verloor het netto nog zo'n 60 miljoen euro. Zelf gaf het in 2018 aan winstgevend te zijn, zolang je belastingen, rentes en andere waardeveranderingen niet meetelt. Aan het eind van 2019 zag het bedrijf dan weer een netto verlies van omgerekend 568 miljoen euro. Pre-corona dus.

Het nettoverlies voor de eerste negen maanden van dit jaar ligt op zo'n 586 miljoen euro. Zoals misschien voorspeld kon worden, dalen ook de inkomsten. In 2020 heeft het bedrijf zo'n 15 miljard euro aan boekingen binnengehaald, een daling van 39 procent tegenover een jaar eerder. "De groei van onze inkomsten vertraagt, en we verwachten dat die blijft vertragen naar de toekomst toe", aldus het bedrijf in zijn prospectus.

Wel ziet Airbnb ook positieve kanten. Mensen wilden door de crisis wel nog een weekje uit hun huis, maar zagen het niet zitten om naar hotels te gaan. Binnenlandse kwamen vrij snel opnieuw weer op, en Airbnb ziet ook een deel inkomsten uit mensen die van op afstand werken vanuit een gehuurde locatie, in plaats van uit het eigen huis. "We geloven dat de grenzen tussen reizen en leven vager worden, en de globale pandemie heeft de mogelijkheid versnel om eender waar te leven", aldus het bedrijf.

Airbnb blijft dus bij zijn plannen om naar de beurs te gaan. Oorspronkelijk moest dat in augustus van dit jaar gebeuren, maar op dat moment was het bedrijf geplaagd door een reeks afzeggingen, waardoor zijn waarde te sterk gedaald zou zijn. In mei van dit jaar zette het al een kwart van zijn personeel aan de deur, in totaal zo'n 1.900 mensen. Met een beursgang in december zou het bedrijf zo'n 3 miljard dollar willen ophalen.

