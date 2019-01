Al bijna honderdduizend klachten sinds invoering GDPR

"Burgers zijn zich meer bewust geworden van het belang van gegevensbescherming en van hun rechten. En ze dwingen hun rechten nu ook af, zo stellen de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten vast. Ze hebben reeds meer dan 95.000 klachten ontvangen van burgers", zo luidt het in een verklaring van de commissarissen Frans Timmermans, Andrus Ansip, Mariya Gabriel en Vera Jourova naar aanleiding van Data Protection Day op maandag 28 januari.

In drie zaken hebben de klachten al geleid tot financiële boetes, aldus de Commissie. Ze verwijst onder meer naar de recordboete van 50 miljoen euro die Google begin deze week moest slikken in Frankrijk omdat de internetgigant zijn gebruikers onvoldoende informeert over wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. Google gaat daartegen in beroep.

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit ontving een half jaar na de invoering van de GDPR 317 meldingen van datalekken.