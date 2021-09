De Franse mobiliteitsspeler ALD neemt een belang van zeventien procent in Skipr. Daarmee krijgt die laatste ook een kapitaalverhoging.

ALD biedt wereldwijd mobiliteitsoplossingen aan rond onder meer vlootbeheer en Leasing. Skipr is een Belgische start-up die onder meer een app, beheersplatform en betaalkaart aanbiedt voor het mobiliteitsbudget. De twee liggen dus in elkaars verlengde.

Bedrag onbekend

De kapitaalverhoging komt er na een overeenkomst met de bestaande aandeelhouders zoals Belfius en Lab Box (D'ieteren). Hoeveel die bedraagt, houden de partijen liever voor zich. Ook over de aandeelhoudersstructuur geven de betrokken partijen liever geen commentaar. Een jaar geleden haalde Skipr nog zeven miljoen euro op bij bovenvermelde aandeelhouders.

Wel klinkt het dat Skipr met dat niet nader genoemd bedrag beter kan focussen op de Franse en Belgische markt, haar pilootproject in Nederland verder uitbouwen en vanaf 2023 verder uitbreiden in Europa.

