'AI is vandaag alomtegenwoordig, maar ik denk dat softwarebedrijven dit steeds vaker standaard in hun pakketten zullen gaan inbouwen', aldus Duco Sickinge (ex-Telenet en -KPN) in een recent interview. Zijn woorden waren nog niet koud of Microsoft integreerde ChatGPT prompt in zijn zoekmachine Bing. Google probeert het ondertussen met Bard. Exciting things are happening, hieronder een overzicht.