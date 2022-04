Amazon, de tweede grootste werkgever in de VS, krijgt voor het eerst een vakbond. Al is dat niet naar de zin van Amazon zelf.

De stemming over het oprichten van een vakbond wordt gezien als een mijlpaal onder arbeidsspecialisten in de VS. In een opslagdepot van Amazon in Staten Island, New York City, stemden 2654 mensen voor en 2131 mensen tegen.

Door de goedkeuring kan de vakbond voortaan met Amazon onderhandelen namens het personeel voor betere en veiligere werkomstandigheden met een beter loon. Tot nu toe moest elke werknemer dat individueel bespreken met het bedrijf.

Amazon zelf reageert lauw op de keuze. 'We zijn teleurgesteld met de uitkomst van deze verkiezing in Staten Island omdat we geloven dat een directe relatie met het bedrijf het beste is voor onze werknemers,' zegt het bedrijf in een verklaring. Ook bekijkt het nog of het in beroep gaat tegen de stemming, zo beweerde het dat de National Labor Relations Board veel invloed uitoefende, maar dat overheidsorgaan zegt aan Reuters dat het gewoon deed wat haar opdracht is.

Slechte werkomstandigheden

Amazon is met ongeveer een miljoen werknemers de tweede grootste private werkgever na Walmart, maar het bedrijf is intussen bericht voor haar arbeidsomstandigheden. Tijdens de coronacrisis was Amazon traag om afdelingen te sluiten bij besmettingen, bij een wissel van shiften liepen mensen door elkaar en werknemers die daar kritiek op hadden werden ontslagen. Een vicepresident nam ook zelf ontslag uit onvrede met die situatie.

Maar de erbarmelijke werkomstandigheden lopen al langer, met als opmerkelijkste voorbeeld dat sommige pakjesbezorgers of verwerkers plassen of zich ontlasten in flessen en zakken, omdat de werkdruk bij Amazon zo hoog ligt dat er geen tijd is voor een toiletpauze. Amazon ontkent die praktijk, maar in het verleden lekten al interne documenten waarin staat dat Amazon wel degelijk op de hoogte is hiervan.

Tweede poging

Een jaar geleden mislukte nog een poging tot vakbondsvorming in een magazijn van Amazon in Alabama. Daar wordt de stemming wel nog betwist. Toen kwam Amazon onder meer met een vertrekbonus voor werknemers die voor een vakbond wilden stemmen, en liet het een handvol nauwkeurig geselecteerde werknemers, aangevuld met valse accounts, tweeten over hoe geweldig het werkleven bij amazon wel niet is.

Later deze maand volgt er in een tweede depot op Staten Island een soortgelijke stemming.

De stemming over het oprichten van een vakbond wordt gezien als een mijlpaal onder arbeidsspecialisten in de VS. In een opslagdepot van Amazon in Staten Island, New York City, stemden 2654 mensen voor en 2131 mensen tegen.Door de goedkeuring kan de vakbond voortaan met Amazon onderhandelen namens het personeel voor betere en veiligere werkomstandigheden met een beter loon. Tot nu toe moest elke werknemer dat individueel bespreken met het bedrijf.Amazon zelf reageert lauw op de keuze. 'We zijn teleurgesteld met de uitkomst van deze verkiezing in Staten Island omdat we geloven dat een directe relatie met het bedrijf het beste is voor onze werknemers,' zegt het bedrijf in een verklaring. Ook bekijkt het nog of het in beroep gaat tegen de stemming, zo beweerde het dat de National Labor Relations Board veel invloed uitoefende, maar dat overheidsorgaan zegt aan Reuters dat het gewoon deed wat haar opdracht is.Amazon is met ongeveer een miljoen werknemers de tweede grootste private werkgever na Walmart, maar het bedrijf is intussen bericht voor haar arbeidsomstandigheden. Tijdens de coronacrisis was Amazon traag om afdelingen te sluiten bij besmettingen, bij een wissel van shiften liepen mensen door elkaar en werknemers die daar kritiek op hadden werden ontslagen. Een vicepresident nam ook zelf ontslag uit onvrede met die situatie.Maar de erbarmelijke werkomstandigheden lopen al langer, met als opmerkelijkste voorbeeld dat sommige pakjesbezorgers of verwerkers plassen of zich ontlasten in flessen en zakken, omdat de werkdruk bij Amazon zo hoog ligt dat er geen tijd is voor een toiletpauze. Amazon ontkent die praktijk, maar in het verleden lekten al interne documenten waarin staat dat Amazon wel degelijk op de hoogte is hiervan.Een jaar geleden mislukte nog een poging tot vakbondsvorming in een magazijn van Amazon in Alabama. Daar wordt de stemming wel nog betwist. Toen kwam Amazon onder meer met een vertrekbonus voor werknemers die voor een vakbond wilden stemmen, en liet het een handvol nauwkeurig geselecteerde werknemers, aangevuld met valse accounts, tweeten over hoe geweldig het werkleven bij amazon wel niet is.Later deze maand volgt er in een tweede depot op Staten Island een soortgelijke stemming.