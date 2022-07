De techgigant verhoogt de prijzen van zijn abonnement op streamingdiensten en leveringen met een euro per maand. Amazon wijt de stijging aan de kosten om de diensten te runnen.

Amazon Prime gaat van 49 euro naar 69,99 euro voor een jaarabonnement, wat neerkomt op een stijging van bijna 43 procent. Wie per maand betaalt, betaalt nu 6,99 euro in plaats van 5,99 euro. Dat kregen gebruikers in Frankrijk te horen in een mail, en de kans is zeer hoog dat ook ons land zal volgen.

Voor Amazon moet de verhoging er komen door de stijgende kosten van zijn diensten. Dat is dan onder meer hogere verzendingskosten door duurdere brandstof. Een Amazon Prime-abonnement bevat zowel de pakjesdienst als de streamingdienst Prime Video en Prime Reading, voor e-boeken. Ondanks de prijsverhoging is Amazon Prime momenteel overigens nog een pak goedkoper dan zijn directe concurrenten in ons land. Netflix start bij 107,88 euro per jaar, en voor Disney+ tel je 89,90 euro per jaar neer.

Amazon Prime gaat van 49 euro naar 69,99 euro voor een jaarabonnement, wat neerkomt op een stijging van bijna 43 procent. Wie per maand betaalt, betaalt nu 6,99 euro in plaats van 5,99 euro. Dat kregen gebruikers in Frankrijk te horen in een mail, en de kans is zeer hoog dat ook ons land zal volgen. Voor Amazon moet de verhoging er komen door de stijgende kosten van zijn diensten. Dat is dan onder meer hogere verzendingskosten door duurdere brandstof. Een Amazon Prime-abonnement bevat zowel de pakjesdienst als de streamingdienst Prime Video en Prime Reading, voor e-boeken. Ondanks de prijsverhoging is Amazon Prime momenteel overigens nog een pak goedkoper dan zijn directe concurrenten in ons land. Netflix start bij 107,88 euro per jaar, en voor Disney+ tel je 89,90 euro per jaar neer.