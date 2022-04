Chipmaker AMD kondigt de overname aan van Pensando. Het bedrijf ontwikkelt chips voor datacenters en gaat van de hand voor omgerekend 1,7 miljard dollar.

Pensando werd in 2017 opgericht en maakt onder meer chips en software voor grote bedrijven. De start-up heeft onder meer Goldman Sachs, IBM Cloud, Microsoft Azure en Oracle Cloud als klanten. Bedoeling van de volledig programmeerbare chip en software van het bedrijf, is om enterprise klanten toe te laten zich meer te gedragen als cloud computing centers.

Met de overname koopt AMD zich verder in op de momenteel bijzonder drukke markt voor datacenterhardware. Daar komt het ook Intel en Nvidia tegen. De overname van Pensando ligt dan ook in de lijn van eerdere stappen die het bedrijf zette. Anderhalf jaar geleden nam het nog sectorgenoot Xilinx over, voor een stevige 35 miljard dollar. Vorige week kondigde het bedrijf ook een nieuwe CPU voor datacenters aan.

Pensando werd in 2017 opgericht en maakt onder meer chips en software voor grote bedrijven. De start-up heeft onder meer Goldman Sachs, IBM Cloud, Microsoft Azure en Oracle Cloud als klanten. Bedoeling van de volledig programmeerbare chip en software van het bedrijf, is om enterprise klanten toe te laten zich meer te gedragen als cloud computing centers. Met de overname koopt AMD zich verder in op de momenteel bijzonder drukke markt voor datacenterhardware. Daar komt het ook Intel en Nvidia tegen. De overname van Pensando ligt dan ook in de lijn van eerdere stappen die het bedrijf zette. Anderhalf jaar geleden nam het nog sectorgenoot Xilinx over, voor een stevige 35 miljard dollar. Vorige week kondigde het bedrijf ook een nieuwe CPU voor datacenters aan.