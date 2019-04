Amerikaanse senaat wil dark patterns verbieden

Els Bellens Els Bellens is redactrice bij Data News.

Een wetsvoorstel in de Amerikaanse senaat wil het de grote techgiganten verbieden om nog 'dark patterns' in te zetten. Met die manipulatieve trukjes worden gebruikers overhaald om, misschien tegen hun zin, hun data over te dragen.

Mark Zuckerberg aan de tand gevoeld