De iPad Pro, het topmodel uit Apples tabletreeks, krijgt volgende maand een stevige upgrade. Zo wordt het toestel uitgerust met de M1-chip die ook de nieuwste computers van Apple aandrijft, een zogeheten XDR-display met ruim tienduizend mini-leds en 5G-technologie.

Dat Apple de Intel-processors in zijn notebooks en laptops zo snel mogelijk ging vervangen door de eigen M1 Silicon-krachtbron, komt voor niemand als een verrassing. Ook de iMac beschikt sinds deze week over de op ARM-technologie gebaseerde SoC (System-On-a-Chip). Maar dat ook de iPad Pro binnen de kortste keren door een M1 zou worden gepowered (voorheen een A12Z Bionic-processor), dat zagen we niet meteen aankomen.

Sneller, zuiniger

Het gaat om een M1 met 8-core CPU, 8-core GPU en een 16-core Neural Engine. De CPU werkt volgens Apple tot vijftig procent sneller, de GPU zorgt op zijn beurt voor veertig procent snellere graphics. En omdat de M1 energiezuiniger is dan de vorige krachtbron van de iPad, zou de batterij van de tablet nog steeds een volledige dag meegaan.

Blinkvanger nummer twee is het 12,9-inch Liquid Retina XDR-scherm van de (duurste) iPad Pro. Dat bevat niet minder dan tienduizend mini-leds, die garant staan voor een full-screen helderheid van 1.000 nits, een piekhelderheid van 1.600 nits en een contrastverhouding van 1.000.000:1. Daarnaast ondersteunt het display geavanceerde technologie zoals brede kleurweergave (P3), True Tone en ProMotion (met een adaptieve verversingssnelheid van 120 Hz).

Bij de eveneens nieuwe 11-inch uitvoering van de iPad Pro bedraagt de piekhelderheid 600 nits. True Tone, ProMotion en P3 ontbreken op dit model evenmin.

5G en Wifi 6

Zoals steeds kan er bij de iPad gekozen worden voor een wifi-only uitvoering, of voor een model dat tevens mobiele data biedt. Bij de nieuwe iPad Pro is dat voor het eerst 5G-connectiviteit. Binnenshuis kan de gebruiker profiteren van een snelle Wifi 6-verbinding.

Andere specificaties zijn de 12 MP-ultragroothoekcamera aan de voorkant (die gebruikers kan volgen wanneer ze bijvoorbeeld tijdens een meeting hun plek verlaten, en die tevens Face ID-ontgrendeling biedt), en een Pro-camerasysteem aan de achterzijde bestaande uit twee sensoren van 10 en 12 megapixel. Een LiDAR-scanner, vorig jaar maart al toegevoegd aan de iPad Pro van 2020, maakt het plaatje compleet.

Prijzen en verkrijgbaarheid

De iPad Pro is vanaf medio mei verkrijgbaar in een 11-inch versie met Liquid Retina-display, en een 12,9-inch versie met Liquid Retina XDR-display. Prijzen beginnen bij 899 euro en gaan tot 2.599 euro voor de absolute topuitvoering, met onder meer 2 TB opslagruimte en 5G.

