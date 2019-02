Apple-oprichter Steve Wozniak wil een opvouwbare iPhone

"Apple is al lange tijd een leider op het gebied van Touch ID, Face ID en betalen met je telefoon. Maar ze zijn geen leider op het gebied van de opvouwtelefoon, en dat baart me zorgen, want ik wil echt een opvouwbare telefoon'', zei Wozniak, alias 'The Woz', in een interview met persbureau Bloomberg.

Samsung kondigde vorige week de Galaxy Fold aan, die minstens 1980 dollar kost. Huawei ging daar een paar dagen later overheen met de opvouwbare Mate X van 2299 euro. De nieuwe Samsung heeft het scherm aan de binnenkant, bij Huawei zit hij aan de buitenkant.

Steve Wozniak (68) en Steve Jobs begonnen Apple in de garage van Jobs' ouders. Ze bedachten de naam na een bezoek aan een appelboomgaard. Wozniak was de monteur van de twee. Hij ontwierp en bouwde zelf de eerste computer, de Apple-1. Jobs was de verkoper, die het apparaat aan de man wist te brengen. Wozniak verliet Apple in 1985, maar krijgt nog elk jaar een vergoeding van het bedrijf en bleef aandeelhouder. Jobs werd miljardair, Wozniak niet. Zijn vermogen wordt geschat op ongeveer 100 miljoen dollar. Hij is tegenwoordig bezig met blockchain-investeringen via het fonds EQUI Global. Apple, het kindje van 'the two Steves', is inmiddels een van de grootste bedrijven ter wereld, met een marktwaarde van ongeveer 820 miljard dollar.